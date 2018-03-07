В 2017 году с блокировкой счетов столкнулись лишь 17% компаний, еще в 2% до блокировки счетов дело не дошло, но банк попросил изменить характер операций по счету. При этом 81% опрошенных компаний с блокировкой счетов в прошлом году не сталкивался, следует из опроса независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research.



«68% случаев блокировки произошли из-за нарушений или ошибок, допущенных самими предпринимателями. Из них 41% признают, что полностью или частично не оплатили налоги в установленный срок, а 22% нарушили правила сдачи налоговой декларации. Еще 5% признались в собственных организационных ошибках. У 18% компаний банк заблокировал счет без объяснения причин. 5% называют причиной блокировки счета ошибки контролирующих органов: налоговой инспекции, Пенсионного фонда или банка, в котором обслуживается компания», — говорится в сообщении.

В большинстве случаев срок блокировки счетов составил не более десяти дней. В целом она никак не отразилась или незначительно отразилась на деятельности 72% компаний. А 28% опрошенных назвали влияние блокировки серьезным.

Исследование проводилось в конце января 2018 года. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджмент 2 тыс. 342 компаний сектора МСБ из 22 регионов России.