На страницах газеты — свежие новости о разработках и идеях, уникальных проектах компаний iDSystems , iSimpleLab и iQStore. На выбор банкира — современная российская система ДБО, автоматизация ЭДО с госорганами, эффективное решение для обслуживания клиентов в цифровых каналах. iCAM Group выступает с пропагандой диджитализации в банковском бизнесе, продвигает высокопроизводительное и масштабируемое ПО, рассказывает о проектах, реализованных в банках уровня ТОП-100 и ТОП-50, призывает сделать ответственный выбор и определить дальнейший вектор развития.

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О компаниях:

Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2018 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 25% действующих российских банков, 50 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab - российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems - поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore - разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group