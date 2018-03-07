Центробанк не будет осуществлять кассовое обслуживание кредитных организаций 9 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России сообщает о функционировании платежной системы Банка России 9 марта 2018 года на территории города Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга в соответствии с регламентом. 9 марта 2018 года кассовое обслуживание кредитных организаций Банк России не осуществляет», — говорится в релизе.



Прием распоряжений на бумажном носителе и распоряжений в адрес полевых учреждений ЦБ в этот день также не осуществляется.