Bonum Capital достиг принципиальных договоренностей о покупке доли в банке «Возрождение» , сообщил RNS заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Bonum Capital Антон Аверин. Сегодня он вошел в состав совета директоров банка.

«Достигнуты принципиальные договоренности (о покупке доли в капитале банка «Возрождение». — Прим.ред.), идет процедура due diligence, по результатам которой будут определены окончательные параметры», — сказал Аверин.

По его словам, сделка потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее акционеры банка «Возрождение» избрали новый состав совета директоров. В него вошли представители инвестиционной компании Bonum Capital, связанной с сенатором Сулейманом Керимовым, а также представители «Ренессанс Брокера».

Крупнейшим акционером банка «Возрождение» является бывший акционер санируемого ЦБ Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. 6 марта ЦБ направил Ананьеву уже второе предписание, согласно которому он должен снизить долю в капитале банка «Возрождение» до менее чем 10% (сейчас ему через Promvyaz Capital B. V. принадлежит более 50%).