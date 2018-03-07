Организаторы разделили участников на три специализированные группы по направлениям - Розничный бизнес, Малый и средний бизнес, Private Banking and Wealth Management. К концу мероприятия командам необходимо было представить по три идеи инновационных продуктов или сервисов, одна из которых не должна быть связана с банковской сферой.



Согласно условиям хакатона, в презентации результатов работы команды должны были описать предлагаемый продукт в целом, представить план и сроки реализации, источники необходимых ресурсов, финансовые показатели для базовой модели продукта (MVP minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт).



Результаты хакатона определило экспертное жюри во главе с Ильей Кучугиным, IT-директором Банка ЗЕНИТ. Победу одержала команда Private Banking and Wealth Management. Высокой оценки были удостоены две идеи: сервис для визуализации финансовых активов клиента Private Banking и интеграция продуктов персонального обслуживания в сегмент среднего класса на основе анализа данных об образе жизни и поведении клиентов из открытых источников. Отдельно была отмечена команда «Малый и средний бизнес» за идею поиска новых клиентов среди контрагентов действующих клиентов Банка, например, компании Татнефть, которая имеет большое количество партнеров в различных сферах. Участникам хакатона были вручены грамоты и памятные сувениры.



Илья Кучугин: «Мы впервые проводили хакатон, пригласив участвовать слушателей ВШБИ ВШЭ – вуза, который отличается современными методиками преподавания и нестандартным мышлением студентов. Главная цель хакатона – поиск свежих неординарных решений в цифровых финансах – полностью достигнута. Участники смогли в условиях жесткой конкуренции «прокачать» свои знания и пройти путь от рождения идеи до ее реализации перед экспертным жюри за минимальное время. Приобретенный опыт поможет выпускникам курса МBА оценить востребованность своих идей и определить ключевые ориентиры для успешного профессионального и карьерного роста».