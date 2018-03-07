Банк «Возрождение» предупредил клиентов о регламентных работах в системе дистанционного обслуживания физических лиц 9 марта.

«С 00:00 до 10:00 9 марта 2018 года будут проводиться регламентные работы по обслуживанию информационных систем банка. На каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны информация и операции по вкладам, кредитам, текущим счетам, проведение платежей», — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

При этом будут доступны операции по банковским картам: переводы по номеру карты, получение выписки/баланса, подчеркнули в «Возрождении».

В банке приносят извинения за возможные неудобства.