Банк «Русский Стандарт» проанализировал операции и потребительскую активность клиентов по предоплаченным подарочным картам к 23 февраля и 8 марта.



«Мужчины взвешенно и осмотрительно подходят к расходованию средств с подарочной карты: они тратят деньги, подаренные на 23 февраля, в среднем за 4,7 месяца. Стоит отметить, что женщины тоже не торопятся с покупками по полученным подарочным картам к 8 марта, но все же в два раза быстрее мужчин тратят деньги с нее — в среднем за 2,5 месяца. Женщины покупают подарки чаще, чем мужчины: среднее количество трансакций по «женской» предоплаченной карте, подаренной на 8 марта, составило 2,4 операций в 2017 году, практически не изменившись относительно 2016 года (2,2 трансакций). Мужчины же делали в 2017 году в среднем 1,7 покупки по подарочной карте, которую получили на 23 февраля, в 2016 году — 1,8, соответственно», — говорится в релизе.

Согласно исследованию, по карте к 23 февраля в прошлом году мужчины выбирали себе подарки в магазинах техники и аксессуаров, на них пришлось 6,28% от всех трат по «мужским» картам, на втором месте товары для дома — 5,75%, на магазины одежды пришлось 5,69%. Замыкают пятерку лидеров автомагазины с долей 5% и траты на досуг — 4,61%, соответственно. В тоже время сегменты-лидеры трат по картам к 8 марта были: товары для дома — 5,62%, магазины одежды — 5,4%, косметика — 4,97%, обувные магазины — 4,83%, салоны красоты — 4,45%.