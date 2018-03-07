ЦБ не исключает возможности ужесточения регулирования потребительских кредитов .

Как отмечается в проекте изменений «Об обязательных нормативах банков», регулятор планирует изменить шкалу коэффициентов риска по потребкредитам. Так, коэффициент риска 1,1% будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита 15—20%, а коэффициент риска 1,2% — для потребительских кредитов с ПСК 20—25%.

«На фоне нарастания структурного профицита ликвидности и замедления инфляции происходит снижение ключевой ставки Банка России и рыночных процентных ставок. В течение 2017 года снижение ставок по привлечению вкладов физических лиц и нефинансовых организаций составило 1,5 п. п. В условиях более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заемщика. Сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований», — говорится в пояснительной записке.

По мнению ЦБ, изменения, предусмотренные проектом, направлены на устранение этого дисбаланса.

Необходимость разработки проекта вызвана ускорением кредитной активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, подчеркнули в Банке России.

«По итогам опроса крупнейших розничных банков ожидается, что в 2018 году темпы роста ссудной задолженности продолжат увеличиваться. В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования», — сообщается в материалах регулятора.

Отмечается, что новая шкала будет применяться к выданным после 1 мая 2018 года потребкредитам.