Алексей Ананьев вышел из капитала Промсвязьбанка в конце января, сообщается в материалах банка.



В сообщении говорится, что Алексей Ананьев 23 января утратил право распоряжаться акциями компании «Антрацит Инвестмент Лимитед», что в свою очередь послужило основанием, вследствие которого он не имеет права распоряжаться акциями Промсвязьбанка в размере 35% уставного капитала.

После сделки Алексей Ананьев остался владельцем 0,0018% акций Промсвязьбанка, а Дмитрий Ананьев через Promsvyaz Capital B.V.увеличил свою долю в банке до 70,056%.

Напомним, что после ввода временной администрации в Промсвязьбанк его ключевые собственники братья Алексей и Дмитрий Ананьевы решили разделить активы. Алексей Ананьев забрал «Техносерв», Дмитрий Ананьев — финансовый и девелоперский бизнес.

«Мы решили поделить активы вскоре после ввода временной администрации в банк. Это было предопределено ситуацией декабря», — рассказал Алексей Ананьев. Сделка, по его словам, была безденежной.