Решением Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия предыдущего Совета директоров и избран новый, в состав которого вошли 12 из ранее предложенных 24 кандидатов:

Аверин Антон Борисович, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Бонум Менеджмент»; Алиев Мурат Магомедович, председатель совета директоров «Бонум Кэпитал»; Бабаев Руслан Эрнестович, управляющий директор по стратегии и развитию «Ренессанс Брокер»; Басуниа Тамжид Хоссейн, независимый директор; Кузнецов Владимир Анатольевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Бонум Менеджмент»; Мещеряков Максим Георгиевич, генеральный директор «Бонум Менеджмент»; Нахманович Марк Меерович, председатель правления банка «Возрождение»; Орловский Максим Николаевич, директор департамента брокерско-дилерских операций «Ренессанс Брокер»; Павлов Евгений Анатольевич, заместитель председателя правления банка «Возрождение»; Сидоров Александр Владимирович, директор по корпоративному развитию «Бонум Кэпитал»; Федоров Александр Анатольевич, генеральный директор «Паскаль Медикал»; Шабунина Наталья Ивановна, заместитель председателя правления банка «Возрождение».