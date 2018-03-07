Решением Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия предыдущего Совета директоров и избран новый, в состав которого вошли 12 из ранее предложенных 24 кандидатов:

  1. Аверин Антон Борисович, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Бонум Менеджмент»;
  2. Алиев Мурат Магомедович, председатель совета директоров «Бонум Кэпитал»;
  3. Бабаев Руслан Эрнестович, управляющий директор по стратегии и развитию «Ренессанс Брокер»;
  4. Басуниа Тамжид Хоссейн, независимый директор;
  5. Кузнецов Владимир Анатольевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Бонум Менеджмент»;
  6. Мещеряков Максим Георгиевич, генеральный директор «Бонум Менеджмент»;
  7. Нахманович Марк Меерович, председатель правления банка «Возрождение»;
  8. Орловский Максим Николаевич, директор департамента брокерско-дилерских операций «Ренессанс Брокер»;
  9. Павлов Евгений Анатольевич, заместитель председателя правления банка «Возрождение»;
  10.  Сидоров Александр Владимирович, директор по корпоративному развитию «Бонум Кэпитал»;
  11.  Федоров Александр Анатольевич, генеральный директор «Паскаль Медикал»;
  12.  Шабунина Наталья Ивановна, заместитель председателя правления банка «Возрождение».