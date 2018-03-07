В Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров банка «Возрождение».
Решением Общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия предыдущего Совета директоров и избран новый, в состав которого вошли 12 из ранее предложенных 24 кандидатов:
- Аверин Антон Борисович, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям «Бонум Менеджмент»;
- Алиев Мурат Магомедович, председатель совета директоров «Бонум Кэпитал»;
- Бабаев Руслан Эрнестович, управляющий директор по стратегии и развитию «Ренессанс Брокер»;
- Басуниа Тамжид Хоссейн, независимый директор;
- Кузнецов Владимир Анатольевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Бонум Менеджмент»;
- Мещеряков Максим Георгиевич, генеральный директор «Бонум Менеджмент»;
- Нахманович Марк Меерович, председатель правления банка «Возрождение»;
- Орловский Максим Николаевич, директор департамента брокерско-дилерских операций «Ренессанс Брокер»;
- Павлов Евгений Анатольевич, заместитель председателя правления банка «Возрождение»;
- Сидоров Александр Владимирович, директор по корпоративному развитию «Бонум Кэпитал»;
- Федоров Александр Анатольевич, генеральный директор «Паскаль Медикал»;
- Шабунина Наталья Ивановна, заместитель председателя правления банка «Возрождение».
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