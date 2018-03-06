ВТБ расширил перечень финансовых продуктов и услуг, на которые распространяются специальные условия для держателей акций банка. Обновленная линейка продуктов запущена в розничной сети ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Льготные условия обслуживания акционеров ВТБ распространяются на пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия», «Прайм», депозитарное обслуживание и страхование. Также для них доступны сниженные ставки по кредитам наличными и при рефинансировании действующих кредитов других банков», — уточняется в сообщении.

Возможность оформления продуктов на специальных условиях зависит от размера пакета акций банка ВТБ, находящегося в распоряжении акционера — физического лица. Документы, подтверждающие владение акциями, не требуются. Сверка с данными реестра акционеров, составленного по состоянию на последнюю дату его закрытия, производится автоматически в момент обращения в любое отделение розничной сети ВТБ (около 1 350 отделений по всей стране).