ВТБ приступил к выпуску «Мультикарты» с транспортным приложением карты «Тройка». Новый продукт банка предоставляет возможность клиентам совершать бесплатные поездки на метро и другом городском транспорте Москвы, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В среднем при обороте в размере 15—75 тысяч рублей в месяц держатель «Мультикарты» может получить до 21 бесплатной поездки за этот же период, то есть фактически ездить на работу за счет банка», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов. Он отметил, что новая карта сочетает в себе все опции «Мультикарты». При необходимости клиент может подключить одну из бонусных составляющих (авто, рестораны и кафе и др.) и получать cash back в выбранной категории, а затем снова начать пользоваться продуктом для оплаты проезда в городском транспорте за счет банка, уточнил Осипов.

«Чтобы начать оплачивать поездки за счет банка, достаточно совершать покупки по карте и получать cash back до 2% от суммы трансакции. Полученное вознаграждение необходимо перевести со счета карты на транспортный счет (он указан на оборотной стороне карты)», — отмечается в сообщении банка.

Данная функция доступна в банкоматах, интернет- и мобильном банке. Для оплаты проезда необходимо приложить карту к любому турникету или валидатору в наземном городском транспорте.

В случае пополнения транспортного счета через Интернет перед оплатой проезда необходимо воспользоваться услугой «Удаленное пополнение». Для этого необходимо приложить карту к желтому информационному терминалу на любой станции метро.

В настоящее время «Мультикарта» с транспортным приложением карты «Тройка» доступна на базе платежных систем Visa и Masterсard. Оформить продукт можно в любом розничном отделении банка. В ближайшее время заказать карту можно будет и на сайте ВТБ.



В банке рассчитывают, что до конца 2018 года продукт оформят более 200 тыс. человек.

