По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей планеты составило 1,2 трлн долларов.
Владелец Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, потеснив Билла Гейтса на второе место, а Уоррена Баффета — на третье.
По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило 1,2 трлн долларов. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров в мире.
Минимальный взнос для членства в этом клубе 20 богатейших людей планеты — 39 млрд долларов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Рейтинг в 2018 году возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в 112 млрд долларов. Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%.
Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на 4 млрд долларов — до 90 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет — самый знаменитый инвестор в мире стал богаче еще почти на 8,4 млрд долларов, его состояние оценивается в 84 млрд. В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины — Алиса Уолтон (состояние — 58,5 млрд долларов) и Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов).
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