Владелец Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes , потеснив Билла Гейтса на второе место, а Уоррена Баффета — на третье.

По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило 1,2 трлн долларов. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров в мире.

Минимальный взнос для членства в этом клубе 20 богатейших людей планеты — 39 млрд долларов, что на 28% больше, чем в прошлом году. Рейтинг в 2018 году возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в 112 млрд долларов. Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%.

Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на 4 млрд долларов — до 90 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет — самый знаменитый инвестор в мире стал богаче еще почти на 8,4 млрд долларов, его состояние оценивается в 84 млрд. В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины — Алиса Уолтон (состояние — 58,5 млрд долларов) и Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов).