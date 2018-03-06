Главой блока банка «ФК Открытие», в состав которого входят корпоративный и инвестиционный бизнесы, а также private banking, назначен выходец из Sberbank CIB Виктор Николаев.

Он будет подчиняться председателю правления банка Михаилу Задорнову. После согласования в ЦБ Виктор Николаев войдет в состав правления банка.



«У Виктора есть хороший опыт работы с большим портфелем корпоративных заемщиков Сбербанка, построения кредитных процедур, новых продуктов и инструментов отбора клиентов, — прокомментировал назначение председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. — Ему предстоит сформировать сильную команду клиентских менеджеров, опираясь на потенциал «Открытия», проанализировать и оперативно обновить кредитные процессы и продуктовый ряд банка. Знания, опыт и результаты работы в крупнейшем банке страны, безусловно, будут здесь подмогой. Наша цель — стать банком «второго предложения» для крупнейших клиентов, а для многих — основным банком-партнером».

Виктор Николаев работает в финансовом секторе с 2003 года. Последние 10 лет — в Сбербанке России, где прошел путь от помощника заместителя председателя правления до вице-президента, директора департамента кредитования. В этот период Николаев курировал проекты трансформации кредитного процесса и процессов ценообразования операций, несущих кредитный риск. Он был членом кредитного комитета, а также комитетов по процентным ставкам и управлению активами и пассивами. Последние пять лет Николаев возглавлял департамент кредитования Сбербанка.

Окончил Высшую школу экономики, по специальности — юрист. Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD.