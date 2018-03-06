Новую лизинговую организацию ООО «БелВЭБлизинг» создают АО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Банк БелВЭБ», который 1 марта получил разрешение на участие в уставном фонде лизинговой организации от Национального банка Республики Беларусь. Доля участия банка БелВЭБ в уставном фонде составит 49%.

Участие в уставном фонде позволит российской лизинговой компании «ВЭБ-лизинг» внедрять передовые практики и современные технологии в сфере лизинга, усилить конкурентные позиции лизинговой организации на локальном рынке благодаря доступу к инструментам фондирования на выгодных условиях, говорится в сообщнии банка БелВЭБ.

В банке БелВЭБ деятельность ООО «БелВЭБлизинг» будет курировать член правления банка Алексей Мозжухин.

Напомним, ОАО «Банк БелВЭБ» и АО «ВЭБ-лизинг» входят в Группу Внешэкономбанка в качестве дочерних обществ.