В Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана, которым обещали высокую доходность от инвестиций в России и США. Сами потерпевшие утверждают, что Батраченко кинул тысячи людей на миллиарды, пишет «Коммерсант».



Следователи УМВД по Центральному округу Москвы вменяют в вину Батраченко 79 эпизодов крупного и 21 — особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в 2006–2008 годах он собрал более 140 млн рублей с вкладчиков компаний, входивших в Thor Group. Батраченко говорил о доходности в 16–20% годовых и обещал вкладывать деньги в девелоперские проекты в России и США, американские ценные бумаги и в деревообрабатывающее производство в Подмосковье.



Большинство потерпевших рассказали приблизительно об одной и той же схеме сбора денег с вкладчиков. Компании, продвигавшие услуги Thor на аутсорсинге, арендовали в городах России и Казахстана залы, где перед аудиторией выступал Батраченко. Собрания пользовались популярностью, и вход на них нередко делали платным. Одетый с иголочки бизнесмен включал видеопрезентации и в течение полутора часов рассказывал слушателям о том, на что собирает деньги. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа с зарубежными структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS.

Вкладчики поняли, что с их деньгами что-то не так, в начале 2010-х. Некоторые из них попытались добиться от Батраченко возврата средств, но тот отказался, сославшись на экономический кризис. Бизнесмен говорил вкладчикам, что недвижимость и финансовые инструменты, в которые вкладывался Thor, стали неликвидными, и предлагал подождать восстановления рынка. Терпение инвесторов лопнуло в 2012 году, когда они обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело. Некоторые вкладчики пытались добиться возмещения через американский суд, но проиграли иски.



Сам Батраченко заявил, что «категорически не согласен» с обвинением и полностью его отвергает. Его защита попросила суд о прекращении производства по половине эпизодов в связи с истечением срока давности.