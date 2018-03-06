«Человек года» — одна из ключевых номинаций премии «Банк года» . Церемония награждения «Банк года — 2017» состоялась 9 февраля в «ГлавClub Green Concert» и собрала рекордную аудиторию (более 1 тыс. человек).

В Москве 2 марта вручили награды в номинации «Человек года — 2017» по версии портала Банки.ру. Победителем стал форумчанин 5lexxx . В качестве приза ему вручили MacBook Air на 256 Гб и стелу от Банки.ру.

«Человек года» — одна из ключевых номинаций премии «Банк года» . Церемония награждения «Банк года — 2017» состоялась 9 февраля в «ГлавClub Green Concert» и собрала рекордную аудиторию (более 1 тыс. человек).



Награда «Человеку года» была вручена в рамках круглого стола, куда были приглашены самые активные посетители форума Банки.ру для знакомства, общения и обмена опытом.

«Большое спасибо организаторам круглого стола и всем принявшим в нем участие форумчанам! Встреча прошла в дружеской, гостеприимной атмосфере. В рамках круглого стола состоялся интересный обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов, связанных с деятельностью форума и перспективами его дальнейшего развития. Дискуссии носили конструктивный характер. Хотелось бы, чтобы такие полезные мероприятия стали доброй традицией», — прокомментировал форумчанин 5lexxx.

«Мы собрались в стенах нашей рабочей обители, чтобы в первую очередь познакомиться лично с нашими активными пользователями, узнать друг друга поближе, ну и просто поговорить на любые волнующие всех темы. Подобные круглые столы мы еще не собирали, хотя опыт общения форумчан в этой аудитории уже был, правда, собирали мы их для общения с банками, представители которых рассказывали нам о своих преимуществах, достижениях, ну и просто отвечали на вопросы форумчан», — отметил руководитель направления интерактивных сервисов холдинга «Банки.ру» Вадим Пикулин.

Ежегодно премию «Человек года» получает пользователь, который собрал наибольшее количество благодарностей аудитории Банки.ру. В 2017 году победитель был выбран на основании открытого голосования форумчан из списка претендентов на номинацию с наивысшим коэффициентом полезной активности: пользователь 5lexxx в 2017 году оставил 1 274 сообщения и получил 1 408 благодарностей.

Поощрительный приз также был вручен форумчанину super за вклад в развитие форума. Инициаторами вручения стали «Человек года — 2016» (дай) и «Человек года — 2017» (5lexxx), которые учредили «Поощрительный приз «Людей года» за большой вклад в развитие форума Банки.ру».

Приз форумчанину super представляет собой коллекционную серебряную монету, выпущенную ограниченным тиражом, и почетную грамоту.

Вопрос о награждении super регулярно поднимался на форуме портала, однако премия «Человек года» имеет жесткий регламент, вручается за достижения в течение последнего года и предполагает существенную активность лауреата на форуме в течение года. Поощрительный приз может вручаться форумчанам, которые достойны награды по совокупности своих заслуг за все время пребывания на форуме, но необязательно проявившим серьезную активность на форуме в течение последнего года.



Поощрительный приз «Людей года» за большой вклад в развитие форума Банки.ру будет вручаться наиболее достойным форумчанам и в дальнейшем.