Банк России выдал Тинькофф Банку лицензию профучастника рынка, которая позволит банку оказывать брокерские и депозитарные услуги. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ЦБ.

Как утверждают в банке, наличие лицензии позволит расширить линейку инвестиционных продуктов для клиентов. «Мы строим полноценную инвестиционную платформу, поэтому получение собственной лицензии полностью укладывается в эту стратегию», — заявил официальный представитель банка.



В октябре 2016 года Тинькофф Банк начал оказывать своим клиентам инвестиционные услуги, подписав соглашение с компанией БКС. Кроме того, банк предлагает услуги инвестиционного страхования жизни «ВТБ Страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Ренессанс Жизнь». Как рассказал представитель банка, около 25% новых счетов на Московской бирже открывается именно через сервис «Тинькофф Инвестиции».

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что банк намерен получить три основные лицензии профучастника рынка ценных бумаг: брокерскую, депозитарную, а также на осуществление доверительного управления. В частности, по версии издания, брокерская лицензия нужна Тинькофф Банку для того, чтобы заниматься продажей паев инвестиционных фондов. По закону агентами при продаже паев могут выступать только профессиональные участники рынка ценных бумаг. В Тинькофф Банке не раскрывают подробности и не комментируют планы по созданию собственной УК.