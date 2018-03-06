Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка ВТБ и VTB Capital PLC с «BB+/B» до «ВВВ-/А-3», прогноз — «стабильный», следует из релиза S&P.



Аналитики также повысили долгосрочный кредитный рейтинг СК «ВТБ Страхование» с «ВВ+» до «ВВВ-».



«Повышение рейтингов обусловлено улучшением кредитного качества суверенного правительства — Российской Федерации, а также нашей точкой зрения относительно того, что банк ВТБ является организацией, связанной с государством (ОСГ), с очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости. Мы по-прежнему оцениваем характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) группы на уровне «bb-». Мы позитивно оцениваем усилия группы по улучшению структуры ресурсной базы посредством замещения дорогостоящего фондирования, привлекаемого на рынках капитала, средствами клиентов, а также меры по диверсификации бизнес-профиля за счет увеличения доли розничного бизнеса и повышения операционной эффективности, обусловленного консолидацией структуры группы и системы управления», — отмечается в сообщении.

Эксперты S&P в качестве позитивных факторов также отмечают некоторое снижение волатильности расходов ВТБ на формирование резервов по кредитам, а также то обстоятельство, что группа более не несет убытков, связанных с обязательствами кредитного характера, предоставленными аффилированным организациям.

«Позитивное рейтинговое действие маловероятно в ближайшие 18—24 месяца и потребует позитивного рейтингового действия в отношении Российской Федерации. Другим необходимым условием повышения рейтингов банка является улучшение показателей капитализации, при котором коэффициент RAC будет устойчиво превышать 5,25%. Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 18—24 месяца, если придем к выводу о повышении склонности к принятию рисков и существенном ухудшении профиля рисков банка ВТБ», — говорится в релизе S&P.