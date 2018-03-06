СМП Банк снизил ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса .



По кредитам « Оборотный » и « Инвестиционный » ставки снижены с 11,5—12,5% до 11% годовых, максимальная величина ставки не указана, окончательный размер ставки зависит от финансового состояния заемщика, срока, суммы кредита и предоставляемого залога.

По программе « Под залог недвижимости » минимальные ставки снижены на 2,6 п. п. до 10,9% годовых, а по программе « Овердрафт » — на 2 п. п. до 11% годовых.

«В настоящее время банки уделяют повышенное внимание клиентам сектора малого и среднего бизнеса. В этой связи одним из конкурентных преимуществ может являться стоимость заемных средств. СМП Банк вслед за большинством банков, работающих в секторе малого и среднего бизнеса, понизил ставки по своим кредитным предложениям», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.