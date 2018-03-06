Пользователи системы CONTACT получили возможность совершать денежные переводы в Турцию еще более удобными способами. СервисCONTACT Счет (переводы в формате «наличные на счет») теперь позволяет зачислять переводы на счета физических и юридических лиц в долларах США и евро в турецких банках Finansbank и Garanti Bank, а также в национальной валюте в любом банке страны. Информация о курсе валют и полной сумме к зачислению на счет передается отправителю в режиме реального времени.

Для отправки перевода на счет в турецком банке необходимо указать ФИО отправителя и получателя, адрес и телефон отправителя, IBANбанка-получателя, наименование юрлица (если перевод предназначен для компании). Денежный перевод доступен к зачислению в тот же день при условии отправки до 15:30 GMT+3, на следующий рабочий день, если отправлен после 15:30 GMT+3.

«Сегодня система CONTACT готова предложить все самые востребованные форматы денежных переводов, учитывая финансовые особенности и предпочтения населения большинства стран, в которых мы работаем. Турция была одной из первых стран, поддерживающих наш сервис CONTACT Счет, и в течение нескольких лет переводы на банковские счета в турецких банках стали самым востребованным форматом отправки денег из России, - отметила Елена Гафарова, Вице-президент платежной системы CONTACT по международному развитию. – Помимо расширения перечня доступных валют для зачисления, мы сделали отправку переводов в Турцию еще более удобной, например, в случае если произошла ошибка в реквизитах или перепутана валюта счет получателя, то такой перевод будет автоматически возращен без вычетов из суммы и комиссии».

О системе CONTACT

Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Входит в Группу QIWI, оператор – КИВИ Банк (АО). По решению ЦБ РФ система CONTACT признана национально значимой. Система CONTACT – один из лидеров в сфере денежных переводов в России и странах ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются свыше 900 российских и международных финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания – банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT – трехкратный лауреат премии «Марка №1 в России» и отмечена многими наградами в области качества.

Источник: КИВИ Банк (АО)