Спрос на состоявшемся во вторник, 6 марта, аукционе по доразмещению шестого выпуска купонных облигаций Банка России и, соответственно, объем размещения этих бумаг составили порядка 55,9 млрд рублей по номиналу (чуть менее 56,2 млрд по ценам заявок), в то время как объем предложения превышал 199,8 млрд. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

Общий объем шестого выпуска КОБР (№ 4-06-22BR1-7 с погашением 16 мая 2018 года) равен 400 млрд рублей. Объемы размещения на трех предыдущих аукционах по данному выпуску составили 151,2 млрд, 13,3 млрд и 35,7 млрд рублей соответственно. Оставшиеся неразмещенными облигации были предложены на сегодняшнем аукционе.

Диапазон цен в заявках составлял сегодня 100—100,0002% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100%.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором в августе 2017 года для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

В общей сложности размещались шесть выпусков КОБР, первые три на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно.



На начало дня 6 марта в банковском секторе зафиксирован структурный профицит ликвидности в размере 3 трлн 288,3 млрд рублей.