Сбербанк разработал и запустил интеллектуальную автоматизированную систему по установлению курсов по операциям клиентов в иностранной валюте, рассказали порталу Банки.ру в кредитной организации.

«Принятие решения об изменении курсов и их тиражировании может осуществляться в течение секунд, что было ранее невозможно при установлении курсов сотрудником банка. Впервые клиентские курсы, устанавливаемые в банке, будут максимально приближены к рыночному уровню, то есть будут максимально выгодны для клиента», — пояснили в пресс-службе Сбербанка.

В качестве тестовой зоны для нового функционала Сбербанк выбрал дистанционные каналы обслуживания — интернет- и мобильный банк «Сбербанк Онлайн». Тест проходит с 5 по 7 марта для всех розничных клиентов в период с 10:30 до 17:30 мск. В этот временной промежуток для клиентов банка будет действовать наиболее выгодный валютный курс (разница между покупкой и продажей составит около 30 копеек) по операциям с участием счетов и вкладов . Новый функционал распространяется на трансакции с долларами США и евро.

Например, на момент написания заметки покупка долларов в рамках нового функционала осуществлялась по 56 рублей 20 копеек, а продажа — по 56 рублей 50 копеек.

«Данный запуск является тестовым и направлен на тестирование новой технологии и сбор клиентского отклика. В дальнейшем планируется определить оптимальные параметры алгоритма (частота изменения курса и разница между покупкой и продажей) и запустить его на постоянной основе», — сообщили Банки.ру в пресс-службе Сбербанка России.

В кредитной организации поясняют: на бирже валютный курс доллар/рубль меняется каждую секунду. Так, за одну минуту курс может «уйти» на 10—20 копеек на спокойном рынке и на 1—2 рубля при большой волатильности. Поэтому чем реже банк устанавливает курсы для клиентов, тем шире спред (разница между ценой покупки и продажи) он вынужден держать, чтобы не понести убытков.

«Для улучшения условий для клиента банки внедряют технологические решения, позволяющие следовать за рынком и менять курсы чаще. А клиенты при этом получают более выгодный курс. Таким образом, битва за клиента превращается в гонку технологий», — объясняют в Сбербанке тестирование новой технологии.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru