Спикеры – в основном крупные российские банки – обсуждали, как строить розничное кредитование в ситуации снижения процентной маржи. Ситуацию обостряет активное рефинансирование ранее выданных кредитов.



При этом розничное кредитование активно развивается.



Конференция показала, что лидерам рынка удается в этой ситуации не только выживать и зарабатывать, но и развиваться.



Одна из возможных стратегий – наращивание доли комиссионных доходов банка. Ярким примером на конференции было выступление Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), который довел долю комиссионных доходов до 80%.



Как правило, такой высокий уровень непроцентных доходов связан с уникальными компетенциями и технологиями банка. Для УБРиР это, в частности, эффективный процесс взыскания. За три года NPL в банке снизился с 17,5 до 3%. Кроме этого, качество процессов взыскания позволяет банку зарабатывать, покупая у других банков просроченную задолженность.



Пример другой уникальной компетенции – Дельта-кредит, наладивший технологию комплексного b2b-взаимодействия с оценщиками недвижимости при ипотечном кредитовании. Это позволило не только увеличить долю автоматически принимаемых решений на 15%, но и продавать доступ к данному сервису другим банкам.



Бинбанк, представивший на конференции свою модель цифрового управления взысканием, также добился существенного снижения уровня кредитного риска. Принципы банка — машинное обучение и инкрементальные изменения. В Бинбанке ведется постоянное сравнение текущих и конкурирующих сценариев взыскания (в финансовом выражении). База данных по сбору задолженности нарабатывается быстро и инкрементальные изменения позволяют постоянно оптимизировать бизнес-процессы сбора задолженности, адаптируя их под рыночную ситуацию.



Компания «ПрограмБанк» предлагает пакет решений для кредитования на платформе ПрограмБанк.ФронтОфис . Одним из наиболее востребованных решений являются «Кредитная фабрика» и ПрограмБанк.Взыскание (фабрика по сбору просроченной задолженности).



ПрограмБанк.ФронтОфис обеспечивает совместную работу всех специалистов банка для достижения стратегических задач: роста кредитного портфеля и повышения его качества, снижения срока рассмотрения заявок, снижение доли безнадежных долгов.



Предлагаемые ПрограмБанком технологии позволяют постепенно наращивать список решаемых задач – от учета и формализации бизнес-процессов сотрудников, через роботизацию отдельных операций (сбор информации от внешних сервисов, информирование заемщиков) к глобальной роботизации кредитных бизнес-процессов.



Система «ПрограмБанк.ФронтОфис» оптимальна для тех банков, которые находятся в начале пути по созданию современных технологий обслуживания клиентов, но при этом ставят перед собой амбициозные рыночные и технологические цели.

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 28 лет.

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — ПрограмБанк.ФронтОфис , ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ , системы для инвестиционных компаний — Програмбанк.Инвест , страхового рынка — ПрограмБанк.Страхование , и микрофинансового рынка — ПрограмБанк.КредитМикро .



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».



Среди клиентов : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.