ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт») начала принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay, сообщили в пресс-службе компании «МОБИ.Деньги» (официальный партнер платежной системы Аlipay в России).



Подключение Alipay к кассам «Дикси» позволит китайским туристам и постоянно проживающим в РФ гражданам Китая оплачивать товары в магазинах наиболее комфортным и привычным способом — с помощью приложения.

«Теперь всю информацию о торговых точках, товарах и акциях сети «Дикси» китайский турист может получать в мобильном приложении на китайском языке. Система геотаргетинга позволяет туристам оперативно находить места, где можно купить интересующие продукты. Приложение также позволяет планировать покупки заранее, на этапе подготовки к поездке в Россию», — говорится в релизе.

Процедура оплаты понятна и знакома китайскому пользователю и занимает не более 30 секунд. Клиент выбирает товары, обращается на кассу и в один клик генерирует QR-код в мобильном приложении. Кассир считывает QR-код с экрана гаджета, добавили в компании «МОБИ.Деньги».