Финтех-компания ID Finance разработала систему поведенческой биометрии, способную определить человека по клавиатурному почерку.

Система позволяет провести аутентификацию пользователя по поведенческим паттернам: скорости и динамики набора текста, времени перехода между клавишами, опечаткам и особенностям движения курсора мыши по экрану.

Как только человек регистрируется в личном кабинете, система анализируете его поведение и делает слепок, который используется при следующей аутентификации. Если при входе в личный кабинет почерк пользователя не совпадает со слепком в базе, профиль заносится в список рисковых, требующих дополнительной проверки.

Как поясняет директор по управлению рисками ID Finance Екатерина Казак, поведенческие паттерны невозможно подделать: даже если человек сменил клавиатуру они могут незначительно меняться, но в совокупности их структура останется неизменной.

Биометрическая система легла в основу фрод-скоринга ID Finance, который позволяет выявить мошенников. Также, система позволит банкам, финтех-компаниям и представителям e-commerce не только снизить уровень потенциального мошенничества, но и значительно сократить уровень кастов при работе с клиентами, говорится в сообщении компании.

Благодаря системе антифрод-скоринга удалось снизить стоимость одного выданного займа почти на 25% за счет снижения затрат на верификацию и стоимости запросов в источники информации. Уровень одобрения заявок при этом вырос на 28%, следует из результатов работы за полгода. Экономический эффект от внедрения оценивается более чем в 90 млн руб. в России по итогам 2018 г. Экономический эффект только от технологии распознавания клавиатурного почерка по группе ID Finance в семи странах оценивается в $2,8 млн по итогам 2018 г.

Пилотная версия была внедрена в российском проекте MoneyMan (входит в ID Finance) в августе 2017 г. Точность пилотной версии биометрической системы составила 97,6%. Сейчас она находится в доработке.

По словам генерального директора ID Finance Бориса Батина, благодаря новой системе можно минимизировать риски мошенничества. Биометрическая система не имеет аналогов на рынке. Она будет внедряться и в другие проекты компании. Также ID Finance оценит экономический эффект от поставки решения другим компаниям финансового рынка, в частности, банкам.