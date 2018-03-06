Райффайзенбанк запустил услугу продленного операционного дня для платежей в рублях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Теперь клиентам доступны срочные переводы средств с 18:30 до 20:30 по московскому времени. Платеж будет исполнен в течение 10 минут.

Одновременно Райффайзенбанк продлил время операционного дня для всех клиентов: платежи в рублях принимаются к исполнению текущим банковским днем до 18:30 по московскому времени.

«Райффайзенбанк нацелен на предоставление максимально удобного расчетного сервиса своим клиентам и один из немногих на рынке предлагает востребованную бизнесом опцию продленного операционного дня на постоянной основе», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Опросы, ранее проведенные Райффайзенбанком, показали, что большинству клиентов интересна услуга продленного дня и они будут ее использовать при необходимости. При этом более 20% клиентов отвечали, что регулярно будут пользоваться этим сервисом.