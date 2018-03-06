Уровень профессионального образования в России должен соответствовать требованиям экономики. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию системы среднего профессионального образования, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что в России вопрос среднего профессионального образования стоит особенно остро на фоне действующих сегодня демографических сложностей. «Количество работающих людей по отношению к неработающему населению снижается. И если мы еще и профессионально не будем готовы к тому, чтобы ответить на требования экономики, то это будет вообще беда. Мы этого ни в коем случае не можем допустить», — сказал он.

Для решения проблемы существует много инициатив, прежде всего в области демографии, напомнил глава государства. «Но вам нужен (кадровый) результат сегодня», — обратился он к руководителям предприятий, участвующих в совещании. «Поэтому нам нужно предпринять очень энергичные шаги для того, чтобы эту проблему решить», — добавил Путин.

«В принципе мы всегда гордились тем, что у нас высокий уровень образования, всегда гордились тем, что у нас хороший кадровый потенциал. Да, потенциал есть. Но, к сожалению, быстроразвивающаяся экономика, внедрение современных методов, способов производства, научных достижений в производство — все это идет так быстро, что нам нужно предпринять дополнительные, энергичные усилия, чтобы ответить на этот вызов», — отметил глава государства.