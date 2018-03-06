Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) улучшит материальное положение 4 млн россиян, но этого недостаточно для решения основной задачи — фундаментального сокращения уровня бедности в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи, который проходит на территории «Уралвагонзавода», сообщает ТАСС.

Путин отметил, что предстоящее повышение МРОТ до прожиточного минимума улучшит материальное положение около 4 млн человек, однако «этого, конечно, недостаточно». «Это не фундаментальное, не базовое решение основой проблемы: повышения благосостояния людей, значительного снижения количества людей, которые живут за чертой бедности. Нам нужно решить эту задачу капитально: нам нужно в два раза сократить количество людей, которые живут пока слишком скромно, в том числе — некоторые работающие, что совершенно недопустимо», — заключил глава государства.

Путин отметил, что профсоюзы должны играть свою роль в защите интересов работников, в их диалоге с властью, решении социальных вопросов и т. д. Этому же, по словам главы государства, должны способствовать также политические партии, общественные организации в широком смысле этого слова и средства массовой информации. «Все эти инструменты в современном обществе должны быть нацелены только на одно — на обеспечение темпов экономического роста и на этой базе на решение главной задачи: повышения уровня жизни граждан РФ», — сказал Путин.

Говоря о повышении МРОТ до прожиточного минимума, Путин отметил, что к этому решению власти шли долго, так как ранее экономические условия не позволяли его принять. По словам президента, профсоюзы внесли заметный вклад в то, что МРОТ в итоге все же будет доведен до прожиточного минимума. «Руководитель нашего основного, ведущего профсоюзного объединения Михаил Викторович Шмаков (глава ФНПР. — Прим. ред.) как раз на очередной встрече со мной и поставил вопрос о том, чтобы приблизить срок принятия этого решения. Мы договорились о том, что это будет 1 мая этого года», — отметил президент.