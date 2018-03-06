Почта Банк 26 февраля 2018 года подал гражданский иск к Тинькофф Банку . Суть иска в картотеке арбитражных дел до сих пор не раскрыта. Как стало известно Банки.ру, Почта Банк не устраивает наличие в продуктовой линейке Тинькофф Банка Letocard. Об этом Банки.ру рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

Letocard — это кредитная карта с возможностью получения бонусов за оплату ею товаров и услуг. Данная карта и бонусная программа по ней были анонсированы еще в августе 2017 года совместно с сетью торгово-развлекательных комплексов «Лето», расположенных в крупных городах России. Для нового продукта даже был создан специальный сайт — letocard.ru.

Известно, что Почта Банк владеет торговым знаком «Лето Банк» (прошлое название кредитной организации), в том числе по классу 36 МКТУ, к которому относятся различные финансовые услуги. Слово «лето» по этому классу изначально принадлежало ООО «Галс-Инвест Девелопмент». Но, судя по открытым реестрам Роспатента, в 2013 году по 36 классу компания оставила за собой товарный знак «лето» только в отношении управления недвижимым имуществом. Исключительное право в отношении такой части услуг 36 класса, как «финансовые операции», а также «операции биржевые с ценными бумагами» было передано компанией Лето Банку.

Зарегистрированного товарного знака «летокард» в различном написании Банки.ру найти не удалось.

Три источника Банки.ру знают, что изначально Почта Банк обратился в Тинькофф Банк для попытки разрешить конфликт напрямую. Однако ответа от него не получил. В связи с этим был подан иск.

По словам тех же источников, Почта Банк надеется разрешить возникшее недопонимание, не доводя ситуацию до судебного разбирательства, посредством заключения мирового соглашения. Однако, как видно из картотеки арбитражных дел, 5 марта Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление Почта Банка к производству. Ближайшее судебное заседание назначено на 28 марта 2018 года.

«Мы не комментируем суть иска, однако можем отметить, что он носит локальный технический характер, — заявили в пресс-службе Тинькофф Банка. — Стороны уже достигли определенных договоренностей о досудебном компромиссном урегулировании этого вопроса, поэтому перспектива рассмотрения данного дела в суде невысока».

В Почта Банке получить оперативный комментарий на момент написания заметки не удалось.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru