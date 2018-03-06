После исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева , обвиняемого в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, на свободу вышел его племянник — предприниматель Виталий Попов. Ему инкриминировалось отмывание денег, похищенных дядей, пишет «Коммерсант».

Пятое ходатайство СКР, о продлении срока ареста Виталия Попова до 14 марта этого года, рассмотрела судья Елена Ленская. Она признала обращение в суд следователя «законным и обоснованным». Однако суд пришел к выводу, что из представленных следствием материалов невозможно сделать вывод о причастности Попова к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмыванию похищенных денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Более того, суд установил, что уголовное дело в отношении предпринимателя не возбуждалось, как того требует УПК. Нарушения были выявлены Мосгорсудом, который и направил материалы дела на повторное рассмотрение Басманного райсуда, который на днях и освободил Попова под подписку о невыезде.

Попов был задержан 14 марта 2017 года в рамках расследования в отношении его дяди — экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева. Дело было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. Бывшего парламентария обвинили в попытке хищения (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

В марте 2017 года дело Олега Михеева начал рассматривать Советский райсуд Волгограда, но затем слушания приостановили в связи с розыском подсудимого, который не явился ни на одно из заседаний. Племянник экс-депутата фигурирует в эпизоде его дела. Как следует из материалов, в 2007 году Михеев, еще не будучи депутатом, якобы инвестировал в реконструкцию Волгоградского моторного завода (ВМЗ) почти 100 млн рублей.

В СКР полагают, что на самом деле никаких вложений в ВМЗ не было, а в 2010 году договор об этом был подделан, чтобы получить вместо денег у оказавшегося в стадии банкротства завода 14 объектов недвижимости, которые якобы и должны были быть реконструированы. Как считает следствие, именно Попов организовал изготовление всех поддельных документов по этой сделке, включая договор инвестирования.

Адвокат Виталия Попова Александр Чекунов опроверг предъявленные в адрес его подзащитного обвинения, называя их необоснованными и надуманными.