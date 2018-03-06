Представительство МСП Банка может появиться в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), заявил председатель правления банка Дмитрий Голованов во Владикавказе, где во вторник состоялась конференция по развитию малого и среднего бизнеса в СКФО.

Он отметил, что это напрямую зависит от количества проектов, которые будут предлагать регионы СКФО.

«Потому что просто так открывать представительство бессмысленно, имеет смысл открывать его там, где есть такой запрос», — сказал Голованов.

Председатель правления банка отметил, что работа с регионами СКФО уже начата. «Работаем достаточно активно. По мере того, как количество проектов будет увеличиваться, будем рассматривать возможность открытия", — заключил он.