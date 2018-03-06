Минтруд предлагает усилить ответственность работодателей, препятствующих выбору сотрудниками «зарплатного» банка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства 6 марта. Законопроект, предполагающий внесение соответствующих изменений в КоАП, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Министерство предлагает внести в КоАП изменения, согласно которым воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плат, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В Минтруде напомнили, что с ноября 2014 года действует редакция Трудового кодекса, согласно которой зарплата выплачивается работнику в месте выполнения работы либо переводится в указанную им кредитную организацию. Работник может поменять «зарплатный» банк, в письменной форме сообщив работодателю об изменении реквизитов не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. При этом организация не вправе отказать работнику в перечислении заработной платы в иную кредитную организацию при поступлении соответствующего заявления, а также обязать работника получать зарплату в банке, с которым у работодателя заключен договор на обслуживание, подчеркивается в пресс-релизе министерства.