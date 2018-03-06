Деньги граждан, участвующих в долевом строительстве, могут быть застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В настоящее время Минфин разрабатывает соответствующие поправки к законопроекту «О страховании вкладов», пишут «Известия» .

«Целью нового законопроекта является создание механизма страхования средств до 10 млн рублей, размещенных на счетах эскроу или спецсчетах, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве», — пояснили в Минфине. Инициатором поправок является Минфин, поскольку АСВ не имеет права законодательной инициативы.



В рамках новации средства граждан, участвующих в долевом строительстве, будут застрахованы на весь срок возведения жилья — сейчас эта норма отсутствует. То есть АСВ введет дополнительные гарантии до момента, пока объект не будет сдан в эксплуатацию. Компенсация при наступлении страхового случая будет выплачиваться из фонда страхования вкладов, куда банки ежеквартально отчисляют 0,15% от объема привлеченных средств физлиц. Если же денег для выплат страхового возмещения АСВ не хватает, то оно берет кредит в Банке России.



По мнению экспертов, эта мера повысит доверие граждан к сделкам долевого участия на первичном рынке недвижимости, в результате к концу года он может увеличиться на 10%. Дополнительные государственные гарантии при долевом строительстве могут привести и к росту объемов ипотеки на этом рынке.

Поправки могут быть приняты уже в июне 2018 года, прогнозируют в Минфине.

