Количество карточных онлайн-платежей в мире вырастет более чем в два раза к 2022 году: с 26 млрд до 70 млрд трансакций. Такой прогноз представлен в ежегодном обзоре глобальных платежных карт от британской компании RBR.

Рост числа онлайн-платежей обусловлен растущей популярностью электронной коммерции и использованием смартфонов как инструмента платежа, а также ростом числа продавцов с присутствием в Интернете.



Ожидается, что к 2022 году 14% всех карточных платежей будут проводиться онлайн, а оставшиеся 86% — через POS-терминалы. Почти каждый десятый карточный платеж в мире производится онлайн, однако статистика по регионам значительно различается.

Так, в Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе 14% и 13% карточных платежей соответственно проходят онлайн. При этом в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке эта доля составляет всего 3%.

