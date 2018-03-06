Кандидат в президенты РФ коммунист Павел Грудинин назвал «вбросом» информацию ЦИК об его якобы многочисленных счетах в банке Швейцарии.

«Произошел очередной информационный вброс о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного», — написал он на своей странице в Facebook.

«Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту. Мне кажется, это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте», — заявил Грудинин.

По его словам, он ничего не скрывал, а выполнил все требования законодательства РФ.

Ранее член ЦИК РФ Александр Кинев заявил, что Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке.

