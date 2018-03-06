Сбербанк имеет возможность удвоить объем ипотечных кредитов , сообщил глава банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1» во вторник, сообщает ТАСС.

«Если посмотреть на количество ипотечных кредитов, которые выданы у нас в стране, к общему объему желающих, или к объему расходов домохозяйств, по самым скромным оценкам мы можем совершенно спокойно удвоить тот объем кредитов, который есть сегодня», — заявил Греф.

Он также прокомментировал возможность снижения ипотечной ставки до 7% годовых в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию. «При тех макроэкономических предпосылках, которые мы видим сегодня, это вполне реальная и достижимая цель», — сказал глава Сбербанка.

Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта поставил перед российскими банками задачу снизить среднюю ставку по ипотеке до 7—8% годовых. При этом необходимо стремиться к 7%, отметил президент.