Российский рынок откроется ростом и продолжит восстанавливаться на фоне роста азиатских, европейских и американских фондовых индексов на 1,8%, 1,5% и 1,1% соответственно. Опасения инвесторов и европейских производителей стали относительно введения заградительных пошлин на импорт стали и алюминия в США ослабли благодаря критике со стороны некоторых конгрессменов. Угроза торговой войны снизилась, что привело к ослаблению индекса доллара. Благодаря этому цена на нефть прыгнула вверх на 2,5% до $65,8 за баррель. Вместе с тем, проблема постепенного увеличением объема добычи сланцевой нефти в США на фоне снижения добычи странами ОПЕК и вне картеля беспокоят ряд арабских государств в силу сильной зависимости госбюджета от цены на нефть, и арабы намерены в марте встретиться с администрацией США для обсуждения вопроса по добыче и рынка в целом. В то же время, учитывая политическую программу Трампа с говорящим лозунгом «America First», тема протекционизма не ослабнет.

Из корпоративных событий на российском рынке отметим ожидание объявления дивидендов НЛМК за IVквартал, финансовые результаты ГМК «Норильский Никель» по МСФО за 2017 год, полный расчет АФК «Система» по финансовым обязательствам перед Роснефтью.