Непрофильные активы банка «Траст», который входит в группу «ФК Открытие», и Рост Банка, принадлежащего Бинбанку, могут быть объединены, сообщил RNS председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов через пресс-службу.

«Планируется создание банка непрофильных активов и, по сути, объединение непрофильных активов Рост Банка и «Траста». На какой лицензии — решение пока не принято. Есть аргументы в пользу как одного, так и другого банков», — указал Задорнов.

План санации банк «Траст» планируется представить до конца I квартала.