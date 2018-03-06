Решением совета директоров Солид Банка на должность его председателя правления с 6 марта 2018 года назначен Геннадий Фофанов. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации.

Как уточняется, с конца июля 2017 года Фофанов управлял банком в статусе врио предправления. «За это время он проявил себя как эффективный и грамотный управленец. Под руководством Фофанова было реализовано несколько крупных и значимых для банка проектов, позволивших вывести АО «Солид Банк» на качественно новый уровень», — подчеркивается в релизе.

По информации на сайте банка, Геннадий Фофанов окончил Уральский государственный технический университет (Екатеринбург) в 2002 году по специальности «экономика и управление на предприятиях машиностроения», получив квалификацию экономиста-менеджера. Имеет более чем 15-летний опыт работы в банковской сфере. В частности, до прихода в Солид Банк работал в таких кредитных организациях, как МДМ Банк, Инвестбанк.

В Солид Банк Фофанов пришел в 2013 году, заняв должность начальника департамента малого и среднего бизнеса. В 2015-м вошел в правление банка. В июле 2017-го был назначен зампредом правления, сохранив позицию начальника департамента малого и среднего бизнеса, и тогда же возглавил банк в качестве временно исполняющего обязанности предправления. Тогда сообщалось, что Сергей Тимофеев оставил пост председателя правления Солид Банка, но продолжит работу в команде банка в должности советника председателя правления.

Как указывалось в июльском сообщении о назначении Фофанова на должность врио предправления Солид Банка, новый руководитель поставил перед банком такие задачи, как внедрение онлайн-сервисов, модернизация каналов взаимодействия с клиентами и переориентирование банка с классической модели на технологичную с внедрением актуальных IT-решений.



В мае 2017 года Солид Банк, фининститут с русско-японским капиталом, перевел головной офис с Камчатки во Владивосток с целью «укрепления позиций на рынке финансовых услуг на территории материкового Дальнего Востока».