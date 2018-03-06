Богатейшим бизнесменом России в глобальном рейтинге Forbes стал Владимир Лисин, его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов, прошлогодний лидер Леонид Михельсон переместился на третье место (оценка состояния — 18 млрд долларов).

Вторую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов).

В список также вошли Вагит Алекперов (16,4 млрд долларов), Геннадий Тимченко (16 млрд долларов), Владимир Потанин (15,9 млрд долларов), Андрей Мельниченко (15,5 млрд долларов), Михаил Фридман (15,1 млрд долларов), Виктор Вексельберг (12,4 млрд долларов), Алишер Усманов (12,5 млрд долларов), Роман Абрамович (10,8 млрд долларов), Герман Хан (9,8 млрд долларов), Михаил Прохоров (9,6 млрд долларов).

Всего в глобальный список Forbes попали 102 российских бизнесмена, имеющих более 1 млрд долларов. Совокупное состояние российских миллиардеров по итогам 2017 года оценивается Forbes в 410,8 млрд долларов.