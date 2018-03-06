Американские Citigroup, онлайн-кредитор Kabbage, Depository Trust & Clearing Corporation, Hewlett Packard и швейцарская Zurich Insurance Group создают консорциум по кибербезопасности в сфере финтеха.

Новым консорциумом будет управлять Всемирный экономический форум. Совершенствование механизмов оценки кибербезопасности — одно из направлений в решении проблем безопасности, связанных с расширением использования цифровых услуг в сфере финансов, говорится специальном отчете ВЭФ, опубликованном во вторник.

Предполагается, что группа создаст структуру оценки уровня безопасности финтехкомпаний и агрегаторов данных, которые все чаще подвержены взломам из-за ценных данных. Консорциум будет сотрудничать с новым глобальным центром кибербезопасности, базирующимся в Женеве, чтобы разработать систему подсчета очков для финтехфирм.



Инновации в сфере финтеха создают определенные риски, которые нужно идентифицировать; также необходимо установить стандарты. Использование технологических инноваций, таких как робототехника и биометрия, увеличивает количество находящихся под угрозой данных о клиентах, подчеркивают организаторы консорциума.