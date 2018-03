Банк России направил экс-акционеру Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву предписание в связи с размером его доли в капитале банка «Возрождение», следует из материалов регулятора.

«Банк России информирует, что в соответствии с частью 12 статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (выявление неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров кредитной организации, владеющих более 10% ее акций) в адрес Ананьева Д. Н. направлено предписание от 6 марта 2018 года», — отмечается в сообщении.



Причиной предписания послужило «выявление неудовлетворительной деловой репутации лица».



В «одну группу лиц» с Дмитрием Ананьевым Центробанк относит Bervessa Holding LTD; Notilsera Holding LTD; Reldans Holding LTD; Rotilesa Holding LTD; Tamilania Holding LTD и Kostrano Investments LTD.