Банк России с начала года провел несколько сделок с золотом на Московской бирже, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.



«Банк России ежедневно в (биржевом) стакане выставляет предложения, но сделок было несколько только в начале года. Рынок должен сказать, что нужно поменять, чтобы они (участники рынка) активизировались», — отметила она на конференции «Золото России», передает «Прайм».

При этом Селютина не уточнила размер сделок, подчеркнув, что на объеме торгов это не сказалось.

Банк России с 1 ноября, наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке, выставляет заявки на покупку золота на Московской бирже для развития организованного рынка драгметаллов.