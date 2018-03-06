Селютина не уточнила размер сделок, отметив, что на объеме торгов это не сказалось.
Банк России с начала года провел несколько сделок с золотом на Московской бирже, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.
«Банк России ежедневно в (биржевом) стакане выставляет предложения, но сделок было несколько только в начале года. Рынок должен сказать, что нужно поменять, чтобы они (участники рынка) активизировались», — отметила она на конференции «Золото России», передает «Прайм».
При этом Селютина не уточнила размер сделок, подчеркнув, что на объеме торгов это не сказалось.
Банк России с 1 ноября, наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке, выставляет заявки на покупку золота на Московской бирже для развития организованного рынка драгметаллов.
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