Банк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) банка «Преодоление», следует из картотеки материалов дел суда.



Напомним, ЦБ 22 декабря 2017-го отозвал лицензию у «Преодоления». «В деятельности ООО «КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — заявляли в Центробанке.



Помимо этого, ЦБ аннулировал у банка «Преодоление» лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.