Центробанк одобрил докапитализацию Бинбанка на 56,9 млрд рублей, следует из материалов регулятора.

«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества «Бинбанк», которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 56,9 миллиарда рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций ПАО «Бинбанк». После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций ПАО «Бинбанк» и урегулирования требований ПАО «Бинбанк» к АО «Рост Банк» будет обеспечено соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала», — говорится в сообщении.

До 1 апреля 2019 года планируется объединение Бинбанка и банка «ФК Открытие», заключили в ЦБ.



В начале февраля глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов отмечал, что объединение санируемых ЦБ банка «ФК Открытие» и Бинбанка позволит сократить требуемый объем средств для их оздоровления и сроки выхода на рынок.

ЦБ РФ начал процедуру санации Бинбанка с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 21 сентября 2017 года. Регулятор сообщал ранее, что банк нуждается в дополнительных резервах на сумму 250—350 млрд рублей. План предупреждения банкротства банка, утвержденный 13 октября 2017 года, в частности, предусматривает докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. С 15 декабря ЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации по управлению Бинбанком.

