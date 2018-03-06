Банк России планирует до 1 апреля 2019 года объединить Бинбанк и банк «ФК Открытие» , следует из материалов регулятора.

В начале февраля глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов отмечал, что объединение санируемых ЦБ банка «ФК Открытие» и Бинбанка позволит сократить требуемый объем средств для их оздоровления и сроки выхода на рынок.



«Решение о том, что «Открытие» и Бинбанк как банк, за исключением, может, какой-то доли, может быть, «плохих» активов, будут объединяться, — мы такое внутреннее решение приняли », — отмечала на встрече руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что идея отделить «плохие» активы от «хороших» в санируемых банках сложно реализуется, «потому что, как «плохие» активы отделить от остальных, — это большой вопрос».



Регулятор 29 августа 2017 года принял решение санировать через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банк «ФК Открытие» , а в сентябре — Бинбанк . В кредитные организации была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК «ФКБС». Зампред Банка России Василий Поздышев заявлял, что ЦБ рассчитывает, что ему удастся за два года подготовить Бинбанк и «ФК Открытие» к продаже. «По завершении двух лет мы ставим себе задачу сделать так, чтобы банки были готовы к продаже», — сказал представитель ЦБ в ходе конференции агентства Fitch в Москве.

