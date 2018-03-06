Центробанк по итогам двух депозитных аукционов, проведенных во вторник, 6 марта, — со сроками семь дней и один день — привлек 3 трлн 196,6 млрд рублей свободной ликвидности банков, что соответствовало объему предложения с их стороны при более высоком совокупном лимите аукционов. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

Так, по итогам недельного аукциона банки разместили в ЦБ на депозитах 2,29 трлн рублей при лимите аукциона 2,83 трлн. В аукционе приняли участие 287 кредитных организаций из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,25% до 7,5%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,44% годовых.

На однодневном аукционе объем предложения банков и размещения их свободных средств в Центробанке составил 906,6 млрд рублей при лимите 1,16 трлн. Ставки предложения 127 банков из 30 регионов равнялись 7,34—7,5%, средневзвешенная ставка — 7,4%.

За период с предыдущего недельного аукциона (он состоялся 27 февраля) ЦБ провел еще несколько «коротких» аукционов — со сроками привлечения средств от одного до трех дней. В двух случаях из трех объем предложения со стороны банков был больше лимита. На двухдневном аукционе 28 февраля банки разместили в ЦБ на депозитах 270,4 млрд рублей при лимите аукциона 350 млрд. На трехдневном аукционе 2 марта предложение со стороны банков достигло 715,6 млрд рублей, на однодневном 5 марта — 893,2 млрд, а объемы размещения были ограничены установленными лимитами и составили 350 млрд и 570 млрд рублей соответственно. Средневзвешенные ставки на трех «коротких» аукционах равнялись 7,44%, 7,42% и 7,39% соответственно.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Рекордным объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд.



На начало дня 6 марта в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 3 трлн 288,3 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.

