Вклад «Максимальный доход» банка «Возрождение» стал доступен в долларах США. Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в офисах Банка. При открытии вклада на полгода процентная ставка составит 1,5% годовых, на год — 2%, на полтора года — 2,1%.

Минимальная сумма вложения составляет 1,5 тыс. долларов США, максимальная – 170 тыс. долларов США, но не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ. Срок размещения на выбор клиента – 181, 367 или 547 дней. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Инвестиционное страхование жизни – комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).