В правлении банка «Российский Капитал» (вскоре будет переименован в Дом.рф-банк) произошли существенные изменения. Вслед за сменой предправления и ухода с этого поста Михаила Кузовлева, возглавлявшего банк несколько лет, его покинули ключевые топ-менеджеры — Сергей Лукаш, Михаил Березов, Владимир Воейков. Они ушли не по своей инициативе, и это несмотря на то, что Кузовлев остался в «РосКапе» в качестве председателя совета директоров, пишет «Коммерсант».



Названные топ-менеджеры составляли костяк команды Кузовлева в «РосКапе»: Березов отвечал за финансы, Воейков — за корпоративный бизнес, Лукаш — за непрофильные и проблемные активы, а также безопасность. Как сообщил газете Кузовлев, Лукаш останется в периметре АИЖК и будет отвечать за непрофильные и проблемные активы в «дочке» агентства «РК проект», в которую среди прочего входит проект СУ-155 (ранее финансовым оздоровлением девелопера занимался непосредственно «РосКап»), и станет председателем совета директоров этой структуры. СУ-155 юридически отделили от банка (по данным издания, это произошло по требованию ЦБ).

Березов также будет работать в проекте СУ-155, отвечать за финансы и обеспечивать финансовую экспертизу в бизнесе «РК проекта». Воейков в периметре АИЖК не останется. Решение о его увольнении по собственному желанию официально было принято 5 марта, уточнил Кузовлев.

Причиной таких перемен, по словам Кузовлева, стало стратегическое объединение функций поддержки АИЖК и его дочернего банка (в конце прошлого года «РосКап» перешел в собственность агентства от Агентства по страхованию вкладов).

«Объединяются, например, финансы, административно-хозяйственная деятельность, закупки, коммуникации, — уточнил Кузовлев. — Процесс логичный и поможет сократить издержки во всей группе». Ранее сменивший Кузховлева на посту главы «РосКапа» Артем Федорко говорил, что ему предстоит вдвое сократить штат и число офисов банка. Так, численность персонала банка, по данным источников газеты, планируется снизить почти вдвое — с 4,3 тыс. человек в 2017 году до 2,3 тыс. в 2018-м. Сам Кузовлев ранее указывал, что, несмотря на изменение своей роли в банке, остается в структуре, где будет принимать стратегические решения, и пока никуда переходить не собирается.

Однако новая стратегия «РосКапа» не оставляет места не только дублирующим специалистам. Согласно ей, банк перестает быть универсальным и сосредоточится в основном на ипотеке и строительной отрасли, то есть направление, которым занимался в банке, например, Воейков, корпоративное кредитование, будет сжиматься и постепенно исчезнет. По данным знакомых Воейкова, пока он не нашел себе равноценного применения и временно сконцентрируется на банке «Пойдем!», в котором является акционером.

При этом в декабре 2017 года глава АИЖК Александр Плутник заверял, что не будет смены руководящего состава «РосКапа».